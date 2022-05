Huren in Velsen soms wel 100 euro hoger, ondanks achterstallig onderhoud en hogere energieprijzen

Veel huurders van Velison Wonen in Velson mogen het komende jaar honderd euro meer per maand aan huur gaan betalen. In sommige gevallen is dat een stijging van wel 15 procent. De verhoging is ondanks de negatieve adviezen van de Huurdersraad, vaak gebrekkig onderhoud en energieprijzen die de pan uit rijzen. Dat schrijft NH Nieuws .

,,Mijn huur is in tien jaar verdubbeld, maar mijn salaris zeker niet‘’, laat René Ruijgvoorn, één van de huurders, weten.

De energieprijzen zijn flink omhoog gegaan en huurders doet vaak te weinig qua onderhoud naar ervaring van de huurders. En dus zitten zij met de handen in het haar. Velen van hen krijgen een brief in de bus, dat de huur met honderd euro wordt verhoogd vanaf komende 1 juli.

,,Door die hoge energieprijzen hebben wij met de Huurdersraad Velison geadviseerd dit jaar géén huurverhoging door te voeren. Mensen komen daardoor in nood‘’, zegt een verbolgen voorzitter van de Huurdersraad Raymond Crezee.

Dat advies en twee andere adviezen om de huur slechts minimaal te verhogen, sloeg Velison in de wind.

Huurverhoging mag gewoon

Crezee: ,,In het kort: we vroegen Velison om huizen met een laag energielabel tegemoet te komen. Het bedrijf was verplicht de labels te verbeteren tot een gemiddelde van energielabel B. Dat hadden corporaties onderling afgesproken.‘’ Zowel de tegemoetkoming als de verbetering zijn nog niet gebeurd.

,,We kregen nul op het rekest, en Velison deelt nu gewoon de maximale huurverhogingen uit omdat zij dat zelf wilde.‘’

Veel Velsenaren plukken daar nu de wrange vruchten van. Een van de huurders, die komend jaar 100 euro extra per maand mag gaan betalen, is René Ruijgvoorn. ,,Sinds 2010, toen ik hier ben komen wonen is de huur verdubbeld. In dezelfde tijd ben ik zelf ongeveer 8 procent meer gaan verdienen. Dit jaar ga ik van 953 naar 1053 euro per maand.‘’

De vraag die opkomt: mag de huur zoveel verhoogd worden? En het antwoord is ja het mag. De basishuur met dit jaar met niet meer dan 3,3 procent verhoogd worden. Maar corporaties mogen huurders met een ‘hoog’ of ‘hoger middeninkomen‘ een huurverhoging van respectievelijk 100 en 50 euro opleggen. De salarisgegevens krijgen de Woningcorporaties via de Belastingdienst.

En die regels gebruikt Velison maximaal.

In een reactie zegt de woordvoerder van Velison: ,,De opbrengst van de huurverhoging is nodig voor de jaarlijkse kostenstijgingen van het onderhoud, directe woonomgeving en het beheer van de woningen. Daarnaast zetten we de huuropbrengsten in om onze woningen energetisch te verbeteren en om woningen te bouwen om de problemen op de woningmarkt te verlichten.‘’

Volgens de woordvoerder zou de huurverhoging in samenspraak met de Huurdersraad tot stand zijn gekomen. ,,We hebben samen met de Huurdersraad van Velison Wonen een integraal, rechtvaardig huurbeleid hebben afgesproken voor Velison Wonen en haar huurders.‘’

De Huurdersraad laat weten dat die afspraken voor een rechtvaardiger en duidelijker beleid zijn vorig jaar gemaakt en inmiddels achterhaald door de situatie in de wereld en de woningmarkt in Nederland.