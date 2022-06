Inwoner Uitgeest (14) opgepakt voor beroving van vier Beverwijkse tieners

De kans is groot dat de tiener vandaag (dinsdag) nog voorgeleid wordt aan een rechter-commissaris. Een andere verdachte werd kort na het incident aangehouden. Deze 16-jarige inwoner van Alkmaar is voorgeleid en zit nog vast.

De berovingsslachtoffers, allen 15 jaar oud, kwamen zondagavond rond 22 uur oog in oog te staan met hun belagers en bedreigd met een mes. De daders gingen er met buit vandoor, in de richting van de Romerkerkweg. De politie werd gealarmeerd en kreeg de verdachte uit Alkmaar dus al snel in het vizier. Hij werd gearresteerd bij het Slangenwegje in Beverwijk.