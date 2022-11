Inwoners IJmond bijeen voor uitleg vervuild stof rond Tata Steel

Het RIVM kan niet zeggen in hoeverre de uitstoot in de IJmond afkomstig is van Tata Steel, of van andere bedrijven in de omgeving. Wel stelde het instituut eerder al dat de staalproducent een ‘belangrijke bron’ is. Hoewel het bedrijf meerdere maatregelen nam, bevat het neerdalende stof in de regio nog steeds relatief hoge concentraties van onder meer polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Die verhogen onder anderen het risico op kanker. Uit ander onderzoek is bekend dat in de regio IJmond aanzienlijk meer mensen lijden aan longkanker in vergelijking met de rest van het land. Ook hartaandoeningen en diabetes komen er vaker voor dan gemiddeld.