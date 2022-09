Jongen (16) gewond bij steekpartij Zaandam, twee aanhoudingen

De politie werd om 18.10 uur gealarmeerd over de steekpartij. Voorafgaand daaraan zou een worsteling tussen meerdere personen hebben plaatsgevonden. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze het 16-jarige slachtoffer op de grond aan met steekverwondingen. Hij is na behandeling door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft na een melding van een buurtbewoner een 17-jarige jongen uit Zaandam aangehouden die zich in de omgeving verstopt hield. Hij zou betrokken zijn bij de worsteling. Hij had lichte verwondingen aan zijn hand. Op basis van getuigenverklaringen heeft de politie ook een andere verdachte, een 18-jarige man uit Zaandam, aangehouden. Hij bleek in het bezit van een vuurwapen.