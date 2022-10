Jongen (16) verdacht van poging tot moord vanwege steekpartij Hoorn

KLM liep in derde kwartaal 175 miljoen euro mis door problemen op Schiphol

De problemen op Schiphol hebben KLM 175 miljoen euro gekost. De luchtvaartmaatschappij blijft ook in het winterseizoen last houden van ‘moeilijke operationele omstandigheden’ door de personeelsproblemen op het Amsterdamse vliegveld, al was het resultaat in het derde kwartaal goed. Dat verwacht topvrouw Marjan Rintel. Het bedrijf heeft zelf ook te maken met een hoog verzuim na de coronatijd en een zeer hectische zomer.

28 oktober