Jongen in Haarlem van fiets getrokken en gebroken kaak en jukbeen geslagen

Twee riviercrui­se­sche­pen gaan vluchtelin­gen huisvesten in Zaanstad

Twee riviercruiseschepen komen vanaf 1 mei naar Zaanstad voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De schepen waar ongeveer 260 mensen tijdelijk kunnen wonen, gaan aanleggen bij de aanmeerplaats bij de Havenstraat in Zaandam. Ook is er de opdracht om 312 woonunits in te kopen die op termijn in de regio geplaatst kunnen worden. Naar verwachting zijn de eerste units in september klaar.

7 april