Jongetje (10) uit het niets door vrouw van fiets getrapt en mishandeld

Het jonge slachtoffer fietste met een vriendje over de Acaciastraat toen een vrouw tussen hen in kwam fietsen. Uit het niets gaf de vrouw de jongen een trap waardoor hij op de grond viel. De vrouw schopte vervolgens meerdere keren tegen het hoofd van de slachtoffer, daarna fietste ze in onbekende richting weg. Waarom de vrouw dit deed wisten de jongetjes niet.

Het vriendje had zich tijdens de mishandeling in de bosjes verstopt, zo erg was hij geschrokken. Nadat de vrouw weg was gefietst hielp hij het slachtoffer. Het tweetal is vervolgens samen naar huis gefietst, daar werd de politie gebeld. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis, daar is hij ook opgenomen.