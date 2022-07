Jongetje (7) gebeten door loslopende hond op strand van IJmuiden

Vierde ronde Van Rijthoven verovert harten, maar ziet Wimbledon-sprook­je eindigen tegen Djokovic

Het Wimbledon-sprookje van Tim van Rijthoven is afgelopen. De 25-jarige sensatie uit Roosendaal verloor in de vierde ronde op een luidruchtig Centre Court in vier sets van Novak Djokovic: 6-2, 4-6, 6-1, 6-2. Maandagavond mag Botic van de Zandschulp het nog gaan opnemen tegen Rafael Nadal.

4 juli