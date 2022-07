Kabinet wil snellere gaswinning in Noordzee mogelijk maken

Import

Vijlbrief spreekt van substantiële hoeveelheden. In Nederland werd vorig jaar in totaal 40 miljard kubieke meter gas verbruikt. De extra productie kan ook helpen de gasbergingen beter te vullen om te voorkomen dat verstoringen van de aanvoer in de wintermaanden tot tekorten kunnen leiden.

De oorlog in Oekraïne heeft volgens Vijlbrief duidelijk gemaakt dat Nederland te afhankelijk is van de import van gas, met name uit Rusland. De gaswinning in Groningen is immers in verband met de aardbevingsrisico’s voor omwonenden de afgelopen jaren sterk teruggeschroefd en moet op termijn helemaal stoppen.