KLM aangeklaagd door groep Joods-orthodoxe tieners

Vooral in westen en midden van Nederland files door sneeuw

Vooral in het westen en midden van Nederland staan vrijdagochtend files door gladheid en sneeuw. Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag stonden in beide richtingen lange files door ongelukken. Op de A27 bij Bilthoven was oponthoud door een geschaarde vrachtwagen en op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort was ook veel vertraging door ongelukken.

9:17