Koen zoekt sneaker die hij tijdens parachutesprong boven Texel verloor: ‘Voorlopig blijft het bij een hoop leuke grapjes’

Het huis van Jacques en Pijke hangt vol poppen: 'Ik zie mensen weleens denken: wat is dit voor een spookhuis?'

11:08 De Warmoesstraat wordt vaak genoemd als één van de mooiste straatjes van Haarlem. De statige panden, iconische klinkers op de weg én het uitzicht op de Grote Kerk maken het tot een geliefde plek. Pijke Vernout (30) is opgegroeid in de Warmoesstraat en woont daar nu nog steeds samen met zijn ouders. Vader Jacques Vernout (79) is lange tijd poppenspeler geweest, had zijn eigen theater in het huis en heeft er nu een museum van gemaakt. Wij mochten binnenkijken in dit bijzondere huis.