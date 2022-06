Kolonie zeevogels op Texel gedecimeerd door vogelgriep: ‘Bijna niets meer van over’

Op Texel zijn de afgelopen weken duizenden dode ‘grote sterns’ aangetroffen die zijn gestorven door de vogelgriep. Van de kolonie zeevogels is bijna niets meer over. ,,Dit is een behoorlijke ramp”, zegt Marc Plomp, eigenaar van het Vogelinformatiecentrum Texel.

Grote sterns, met de kenmerkende zwarte kuif en een geel uiteinde van de snavel, zijn zeevogels die in Nederland aan de kust voorkomen. De eerste 35 dode exemplaren werden op 29 mei aangetroffen op het eiland. Ruim twee weken later is van de kolonie van 3500 broedparen in natuurgebied De Petten bijna niets meer over. ,,De vogels vallen letterlijk om”, zegt vogelaar Plomp. ,,Duizenden jongen liggen op de grond.”

Onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft uitgewezen dat vogelgriep de oorzaak is van de sterfte. Een uitbraak van vogelgriep onder zeevogels en in het broedseizoen is uitzonderlijk. Een dusdanig massale sterfte onder grote sterns heeft Plomp dan ook nog nooit meegemaakt.

,,Niet met deze oorzaak. Vogelgriep kennen we al veel langer en stak vooral de kop op bij watervogels zoals ganzen en eenden, en dan vooral in de winter. Maar het is breder dan de grote sterns. Het treft ook visdieven en kokmeeuwen en in het buitenland grote jagers en jan-van-genten.”



Lees door onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jaren om te herstellen

Nederland heeft de grootste populatie grote sterns van West-Europa en ook buiten Texel is er sprake van hogere sterfte, aldus Plomp. ,,We zien het ook in in Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland.”

De soort zal in Nederland niet uitsterven door de plotse sterfte, verwacht Plomp. ,,Het is een pionierssoort die van dynamische broedgebieden houdt, dus die kan wel tegen een stootje. Maar volgend jaar zullen we duidelijk minder broedgevallen hebben en dat duurt wel een aantal jaar om te herstellen, als dat überhaupt lukt.”

Aan de sterfte kan Plomp niets doen, maar de vogelkenner wil nog wel een advies meegeven. ,,Raak de vogels niet aan, want dan kun je de griep verspreiden. En meld een sterftegeval bij de instanties.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: