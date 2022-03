Koninklijke onderscheiding voor rechtspsycholoog Van Koppen

CDA Bergen betreurt opstappen wethouder om misleiden­de campagne­brief

Het CDA in Bergen (Noord-Holland) zegt te betreuren dat CDA-wethouder Klaas Valkering zijn functie heeft neergelegd. Hij is opgestapt na ophef om een campagneboodschap van het CDA die donderdag in de gemeente is verspreid. Omdat deze brief leek op een officiële gemeentebrief voelden mensen zich misleid. Valkering had de brief ondertekend als CDA-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook als wethouder.

13 maart