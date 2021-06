KRO-NCRV deelt op Schiphol regenboogvlaggen uit aan oranjelegioen

Van Kruistum hoopt zo oranjefans te overtuigen om zich in Hongarije uit te spreken voor acceptatie en gelijkwaardigheid. ,,Wat Hongarije nu doet met deze anti-homowet is onacceptabel”, stelt de presentator. ,,Als KRO-NCRV willen we dat onze oranjefans zich in het stadion tijdens de wedstrijd luid en duidelijk uitspreken voor de liefde. Dat liefde voor iedereen is én moet zijn.”

De KNVB heeft kennis genomen van de oproep aan supporters om regenboogvlaggen mee naar Boedapest te nemen. Voor de bond is dat voorlopig geen reden om maatregelen te nemen. ,,Als dat al nodig zou zijn, dan lijkt ons dat meer iets voor de Nederlandse ambassade of Buitenlandse Zaken”, zegt een woordvoerder die al in de hoofdstad van Hongarije is. ,,In het algemeen zeggen we altijd, doe voorzichtig en gebruik je verstand. Want in sommige landen heb je andere normen en waarden. Wij hopen vooral dat het zondag een oranje feestje wordt”, verwijst hij naar de fanzone die de KNVB in Boedapest heeft ingericht.