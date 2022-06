Lichaam van 23-jarige vrouw uit Hoorn aangetroffen in Zwaag

Noors vliegtuig­je vloog zonder toestem­ming in luchtruim bij Schiphol, crashte kort daarna

Het Noorse vliegtuigje dat begin deze maand is gecrasht in het Calandkanaal in de haven van Rotterdam, vloog vlak daarvoor door het luchtruim bij Schiphol. Een politiehelikopter probeerde vergeefs het vliegtuig te onderscheppen.

17 juni