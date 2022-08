Lieke Klaver spurt naar vijfde plaats in finale 200 meter op EK: ‘Leuk, maar ook lastig’

De Europese titel was voor de Zwitserse Mujinga Kambundji, die naar het goud snelde in 22,32 en Dina Asher-Smith onttroonde als Europees kampioene. De Britse pakte nu het zilver in 22,43. De Deense Ida Karstoft spurtte naar het brons in 22,72.

,,Dan is het mijn verjaardag en ik heb tegen de andere meiden in de ploeg gezegd dat ik een medaille wil”, zei ze na de finale bij de NOS. ,,De 200 meter is leuk, maar ook lastig. Ook al is de afstand mijn oude liefde, dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Ik had de derde plaats in mijn achterhoofd, maar ik wist ook dat die medaille niet zomaar voor het grijpen lag. En ik moet eerlijk bekennen dat het niet mijn beste uitvoering was.”