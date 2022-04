Lintjesregen: bijzondere burgers in Noord-Holland vandaag koninklijk onderscheiden

Elf burgers worden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De andere 3015 personen worden in één van de zes graden in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Dit meldt het Kapittel voor de Civiele Orden en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het percentage vrouwen dat dit jaar koninklijk onderscheiden wordt ligt iets hoger dan in vorig jaren. Toen waren 35 procent van de onderscheidden burgers vrouw, tegenover 39 procent dit jaar. Van alle personen die een koninklijke onderscheiding krijgen, komen er 59 uit het Caribisch deel van ons land. De lintjes worden vandaag opgespeld door burgemeesters in Nederland en gezaghebbers en gouverneurs in het Caribische deel van het koninkrijk.

Van onschatbare waarde

Onder de onderscheidden burgers in Noord-Holland vallen onder meer vrijwilligers Ali van der Schot (93) uit Diemen en Gracia Blanker uit Broek op Langedijk. De 93-jarige Van der Schot werkt al sinds 1945 als vrijwilliger bij onder meer de Jeugdbeweging Diemen en diverse parochies. Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Dit geldt ook voor Blanker, die op vele gebieden actief is als vrijwilliger. Zij was onder meer hoofdauteur van het Prisma woordenboek Sranantongo, een creoolse taal die veel mensen in Suriname spreken. Blanker organiseerde een taalfestival in de bibliotheek in Haarlemmermeer en was dansdocent voor mensen met een beperking.

Edo van Urk uit het Friese Andijk wordt op het gebied van maatschappelijke cohesie benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet als een van de eerste politieonderhandelaren in Noord-Holland. Hij wordt gewaardeerd vanwege zijn rol als docent en mentor en zijn werk voor suïcidale personen wordt ‘als van onschatbare waarde’ omschreven.

Historisch erfgoed Edammer kaas

Als vrijwillig werptrainer bij Atletiekvereniging Hera te Heerhugowaard is Hans Arnhard uit Alkmaar, ‘een unicum voor een trainer op verenigingsniveau’. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege het begeleiden van meer dan twintig atleten, waaronder Jessica Schilder en Thomas van Ophem, naar de Nederlandse top.



Internationaal keeperstrainer Frans Hoek uit Hoorn, wordt onderscheiden vanwege zijn vernieuwende aanpak en belangrijke bijdrage aan de wereldwijde ontwikkeling van het keepersvak. Hoek wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.



Voor zijn baanbrekende ondernemerschap wordt Henri Willig uit Katwoude benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is beheerder van Henri Willig Kaasmakers, overgenomen als een eenvoudige kaasmakerij, die nu kazen exporteert naar meer dan 35 landen. Hij wordt gezien als een pionier in de biologische zuivelproductie en zet hij zich onder meer in voor het historisch erfgoed van Edammer kaas.

Hier vind je de namen van de gedecoreerden:

Je vindt een overzicht door op jouw gemeente te klikken op onderstaande kaart:

