Luchtvaart verwacht hoge brandstofkosten snel door te berekenen

In februari vervoerden luchtvaartmaatschappijen grofweg de helft minder passagiers dan in dezelfde maand in 2019, het laatste jaar voordat de coronapandemie de markt voor internationale reizen onderuit haalde. De oorlog in Oekraïne begon eind februari en had dus nog weinig impact op de cijfers. Maar in China zorgden strenge lockdowns in meerdere steden wegens coronabesmettingen met de omikronvariant wel voor haperend herstel van de passagierscijfers. Daarnaast hollen prijsstijgingen de koopkracht uit, waardoor consumenten waarschijnlijk minder aan vakanties uitgeven.