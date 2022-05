Lufthansa vermindert aantal vluchten van Schiphol nog niet, maar houdt situatie scherp in de gaten

Haarlem vangt 70 asielzoe­kers op uit Ter Apel: ‘Iedereen heeft recht op menswaardi­ge opvang’

De gemeente Haarlem vangt zeventig asielzoekers op uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang is voor in elk geval een week en gebeurt in de Beijneshal, die eigenlijk was ingericht om Oekraïense vluchtelingen onderdak te bieden. Daarvan is “maar beperkt” gebruik van gemaakt, aldus de gemeente.

23 mei