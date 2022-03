Mag je bloemen uit Haarlemse bermen plukken voor op tafel?

Een hip veldboeket op tafel staat natuurlijk hartstikke leuk, maar mag je dat eigenlijk wel zelf plukken? En als dat mag, is het dan niet beter om je lokale bloemist te steunen in deze coronatijden? Uiteraard moet je dat lekker zelf weten, maar wij vroegen ons af of het überhaupt toegestaan is om bloemen te plukken uit de Haarlemse bermen, parken en plantsoenen.

Haarlem zegt: nee

Gemeente Haarlem spreekt duidelijke taal in de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat is een document waar alle plaatselijke wetten in beschreven staan. Daarin lezen we in Artikel 2:45 dat:

Het is in een voor publiek toegankelijk park of plantsoen of in bij de gemeente in onderhoud zijnde groenstroken, grasperken of bloembakken verboden enige schade toe te brengen aan groenvoorzieningen, dan wel aldaar bloemen te plukken.

Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid ten behoeve van het maken van foto- en filmopnamen

Duidelijke taal dus: het is verboden om bloemen te plukken in Haarlem. Gelukkig kunnen we ook genieten van de bloemen die in de bermen staan, aangezien de gemeente minder gaat maaien, zodat er meer natuurdiversiteit in de bermen ontstaat. Weet je dat ook weer!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.