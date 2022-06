Man (49) licht gewond na beschieting met balletjespistool in Haarlem, politie zoekt getuigen

Airsoftapparaten

Balletjespistolen vallen in Nederland onder Airsoftapparaten. Deze veer-, gas- of luchtdrukwapens zijn alleen toegestaan als je 18 jaar of ouder bent, als lid bent van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) en je de wetgeving rondom de wapens navolgt. Het is per wet verboden om een airsoftwapen in publieke ruimtes te gebruiken. Ter verduidelijking: als je vanuit je eigen tuin op straat schiet, is dit al verboden.