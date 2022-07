Man die advocaat stalkte hoeft niet naar rechtbank

Dat meldt ANP. De inwoner van Zaandam is wegens psychische problemen niet in staat om naar de rechtbank te komen. Een rechter, de officier van justitie en de verdediging gaan Joseph K. verhoren in de gevangenis waar hij in voorarrest zit.

Dit bepaalde de rechtbank in Amsterdam nadat de man donderdag was weggebleven bij zijn zaak en het Openbaar Ministerie had voorgesteld hem te laten ophalen. “We kunnen deze zaak niet zonder de verdachte afhandelen”, zei de officier van justitie. “Het OM is van plan tbs te eisen. We moeten daarover met hem in gesprek.”

Maar juist dat in gesprek gaan lijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan, constateerde de rechtbankvoorzitter, mede na het raadplegen van twee deskundigen die de man in het Pieter Baan Centrum onderzochten. Zij waren als getuige opgeroepen en achtten de kans groot dat een gedwongen verhoor in een drukke rechtszaal door de psychische problemen van de man en zijn beperkingen zou mislukken.

Het OM vervolgt Joseph K. omdat hij zijn vorige advocate afgelopen jaar maandenlang trakteerde op een onophoudelijke stroom telefoontjes en voicemails, waarin hij haar zijn liefde betuigde en zei dat hij een relatie met haar wilde. Twee jaar daarvoor was hij begonnen met het belagen van zijn therapeute in de gevangenis. Hij deed een huwelijksaanzoek, stuurde haar liefdesbrieven en liet een tatoeage met haar naam zetten. De stalking ging tot juli vorig jaar door en hield ook niet op toen hij naar een andere gevangenis was overgeplaatst.

In de zaak hebben justitie en rechtbank het nodige met de verdachte te stellen. Hij zette vier advocaten aan de kant, waarna de rechtbank hem Simeon Burmeister als raadsman toewees. Die heeft zijn cliënt nog nooit ontmoet, zei hij na afloop van de zitting. “Ik heb hem eenmaal bezocht, maar toen weigerde hij mij te ontvangen.”

Zowel hijzelf als de officier van justitie toonde zich voorstander van het plan van de rechtbank K. in de gevangenis op te zoeken. De verdachte wordt daar dan verhoord, in plaats van in de rechtszaal. Het verslag van het verhoor wordt gebruikt bij de uiteindelijke inhoudelijke behandeling. De deskundigen worden dan opnieuw uitgenodigd.

De rechtbank bepaalt later een datum voor de inhoudelijke behandeling.