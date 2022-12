Man die met 88 km/u meisje (15) doodreed in Heerhugowaard krijgt in hoger beroep half jaar cel

Duurzaam­heids­or­ga­ni­sa­tie Urgenda wil 'mythes ontkrach­ten' over wonen zonder aardgas

Met een nieuw expertisecentrum wil duurzaamheidsorganisatie Urgenda mensen laten zien hoe ze hun huis kunnen verduurzamen en ‘mythes ontkrachten’ over van het aardgas afgaan. Want daar zijn er veel van, zegt directeur Marjan Minnesma. ,,We storen ons aan het feit dat er heel veel dingen gezegd en geschreven worden over aardgasvrij wonen die absoluut niet kloppen.”

