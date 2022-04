Man opgepakt in onderzoek naar dood man Egmond aan Zee

Man (19) uit Schagen in steeg mishandeld en beroofd, twee aanhoudin­gen

Een 19-jarige man uit Schagen is vrijdagavond mishandeld en beroofd in een steeg in de buurt van de Hofstraat in de Noord-Hollandse plaats. De politie heeft twee mannen van 18 en 19 jaar uit Den Helder aangehouden.

