Man verstopt vers gedrukt geld in onderbroek en verduistert ruim vier ton: drie jaar celstraf

Justitie klaar met onderzoek naar ‘vergisont­voe­ring’ Cruquius

Het Openbaar Ministerie is klaar met het onderzoek naar de ‘vergisontvoering’ in Cruquius in augustus vorig jaar. Het dossier beslaat 6000 pagina’s, zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Alkmaar.

11:08