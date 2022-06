Meer chronisch zieken in directe omgeving Tata Steel

Mensen die in de buurt van de fabriek wonen maken zich meer zorgen over hun gezondheid. Ook komen chronische klachten, zoals hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk, vaker voor in de directe omgeving van het bedrijf.

Dat blijkt uit een vierjaarlijks onderzoek van de GGD Kennemerland en het RIVM. Vooral in de directe omgeving van de staalfabrieken nam het aantal bewoners dat hinder ervaarde van stof, roet en rook in 2020 toe vergeleken met de eerdere onderzoeken in 2012 en 2016. Ook de bezorgdheid over de eigen leefomgeving liep op.

Volgens de GGD is de ontwikkeling vergelijkbaar met 2016, toen het erop leek dat minder of evenveel hinder werd ervaren dan in 2012. Dat de hinder is toegenomen, is verder opmerkelijk omdat de luchtvervuiling van fijnstof en stikstofoxiden, ook door de staalindustrie, geleidelijk is afgenomen. In de hele regio zijn bewoners zich gezonder gaan voelen, maar in de directe omgeving van de industrie is dat percentage gedaald.

Volgens de onderzoekers zijn hier meerdere redenen voor. Eén van de genoemde redenen is dat het bij de verbeterde cijfers voor de luchtkwaliteit gaat om jaargemiddelden waar calamiteiten, zoals de grafietregens van de afgelopen jaren en geurende dampen als zwavelwaterstof, bij ondersneeuwen. Terwijl het goed mogelijk is dat deze pieken in de uitstoot wel hebben gezorgd voor meer hinder en bezorgdheid in de directe omgeving van de industrie. Daarbij noemen de onderzoekers ook het hoogopgelopen publieke debat en de media-aandacht als extra factoren.

Hart- en vaatziekten

Inwoners van de gebieden vlakbij de staalfabrieken melden vaker hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk dan IJmondbewoners die verder weg wonen. Het RIVM ontdekte dat hier ongeveer 15 procent vaker medicijnen voor hoge bloeddruk, diabetes en hartaandoeningen worden voorgeschreven. Voor luchtwegaandoeningen als astma en COPD blijkt het verband minder duidelijk: het RIVM zag bewoners in de directe omgeving van de industrie vaker naar medicijnen voor luchtwegaandoeningen grijpen, terwijl het GGD-onderzoek geen liet zien met gebieden verder weg van de fabrieken.