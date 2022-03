Vastgoedbe­drij­ven zoeken naar ruimte voor opvang Oekraïners

Meerdere vastgoedbedrijven in Nederland komen met initiatieven om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. In Amstelveen komen containerwoningen op een braakliggend terrein. Een leegstaand kantorencomplex in Dordrecht blijkt geschikt om honderden gevluchte Oekraïners in op te vangen. Maar lang niet iedere lege ruimte in een kantoor is meteen bruikbaar voor de noodopvang van vluchtelingen.

18 maart