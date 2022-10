Meerdere verdachten van mensensmokkel aangehouden op Schiphol en in Venlo

Overleden man Medemblik blijkt slachtof­fer misdrijf te zijn: exacte toedracht nog niet bekend

De overleden man die op dinsdag 27 september op de Vereweg in Medemblik is gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie vrijdag. Agenten gingen die dag af op een melding over iemand die onwel was geworden op het terrein van een loods.

7 oktober