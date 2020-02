Menselijke ketting blokkeert F1-teams die over strand naar Zandvoort willen rijden

indebuurt Haarlem Trajectcon­tro­le bij Haarlem: hier wordt binnenkort jouw snelheid gecontro­leerd

11:46 Er worden trajectcontroles ingevoerd op twintig provinciale wegen in Nederland. Ook in de buurt van Haarlem moeten we er aan geloven: op de Drie Merenweg (N205) kun je binnenkort geflitst worden, lezen we op de website van het Haarlems Dagblad.