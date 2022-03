Met dit tooltje kun je zien hoe oud elk huis of gebouw in Haarlem is

Hoe ze aan deze informatie komen? In de openbare database ‘Basisregistraties Adressen en Gebouwen’ (BAG) vind je heel gedetailleerde data van alle gebouwen en adressen in Nederland. Deze informatie is door de TU Delft omgezet in een 3D kaart, en wordt in stand gehouden door Mapbox. Zo is de informatie dus lekker overzichtelijk gemaakt.

Zelf checken hoe oud jouw huis is

Wil je het zelf proberen? Via dit linkje kom je op de 3D kaart terecht. Vul jouw straat of postcode in en scrol eenvoudig over het kaartje heen om jouw huis te zoeken. Gevonden? Met de mouse-over zie je in welk jaartal dit gebouw uit de grond is gestampt. Cool toch? Had jij dit jaartal bij jouw woning verwacht?