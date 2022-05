Met 'dronken kop’ schepte bestuurder fietsende jongeren in Oudkarspel, waarna hij doorreed

Dat bleek donderdag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen Danny V. uit Noord-Scharwoude bij de rechtbank in Alkmaar.



Het ongeval had plaats in de late namiddag van 12 december 2021, de dag dat Max Verstappen in Abu Dhabi wereldkampioen Formule I werd. Op de Voorburggracht in Oudkarspel, een langgerekt dorp, raakte V. (28) bij een inhaalmanoeuvre een groep van acht fietsers. Vier van hen raakten ernstig gewond. Enkele dagen later overleed de 20-jarige Jesse Smit in het ziekenhuis.