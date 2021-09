Middelbare school Amstelveen schorst docent wegens mogelijk ongepaste relatie met leerling

Biomassa­cen­tra­le Purmerend moet van Raad van State terug naar tekentafel

3 september Voorlopig komt er geen tweede biomassacentrale in Purmerend. Deze week heeft de Raad van State besloten dat de provincie Noord-Holland de natuurvergunning nodig is om de biomassacentrale te laten bouwen opnieuw moet bekijken. De vergunning was aangevochten door actiegroep Mobilisation for the Environment. Directeur van Stadsverwarming Purmerend Gijs de Man is positief over het traject. ,,SVP blijft positief en verwacht in 2022 te kunnen starten met de bouw van de biomassacentrale‘’, zegt De Man tegen Regio Purmerend.