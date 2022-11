Milieuorganisaties: luchtvaart moet meer en sneller verduurzamen

interview Waarom deze hr-expert zegt dat we functies moeten afschaffen

Hij wil niet zeggen dat hij dé oplossing gevonden heeft voor de personeelstekorten en de hoge verzuimcijfers, maar de Amerikaanse schrijver en hr-deskundige Ravin Jesuthasan weet wel dat het anders moet. We moeten af van het denken in functies, betoogt hij in zijn nieuwe boek Work without jobs (Werk zonder banen).

11:07