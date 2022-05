Minderjarige jongens slachtoffer van straatroof na verkoopafspraak op station Heemskerk

Twee auto's total loss bij eenzijdig ongeluk in De Goorn

Even na middernacht is een bestuurder met zijn auto in de voortuin van een woning aan de Zuid-Spierdijkerweg in De Goorn gecrasht. De man probeerde na het ongeluk er met zijn auto vandoor te gaan. Echter zat hij vast met zijn auto. Vervolgens is door de buurtbewoners en de eigenaar van de woning ingegrepen. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad.

14 mei