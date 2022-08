Mogelijk buien en onweer tijdens GP in Zandvoort komend weekend

De dagen in aanloop naar het raceweekend verlopen zomers. De zon schijnt volop en het kwik schommelt rond een graad of 24. Tijdens de eerste vrije training op vrijdag verandert daaraan weinig. Er kunnen wat wolken ontstaan, maar verder is het zonnig en droog. Ook voor de Formule 1-fans is het dus aangenaam weer.

In het weekend is het nog steeds warm, met een graad of 24, maar dan neemt wel de kans op buien toe. Volgens Weeronline is het nog te vroeg om een precieze weersverwachting te geven voor de races. Vooralsnog gaat het weerbureau uit van een kans van 40 procent buien op zaterdag en 60 procent op zondag. Als het inderdaad gaat regenen, kan daar ook een klap onweer bij zitten. Of en hoe het weer de coureurs zal beïnvloeden is dus nog even afwachten.