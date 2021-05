Mogelijke serie-aanrander Alkmaar opgepakt, jongen (16) meldt zich bij politie

De serie-aanrander die eind vorig jaar en begin dit jaar toesloeg in Alkmaar en omgeving is mogelijk gepakt. Een 16-jarige jongen meldde zich donderdagavond bij de politie, naar aanleiding van de uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht afgelopen dinsdag.

De jongen meldde zich in het bijzijn van zijn ouders. Hij is door de politie ingesloten en wordt verhoord. Onderzocht wordt of hij verantwoordelijk is voor de tientallen aanrandingen in Alkmaar en omgeving.

De vrouwen die aangifte hebben gedaan van de mogelijk gerelateerde aanrandingen zijn door de zedenpolitie telefonisch hiervan op de hoogte gebracht. De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Vanwege de leeftijd van de minderjarige wil de politie op dit moment verder niets kwijt over de zaak.

Opsporing Verzocht

De beelden die afgelopen dinsdag werden uitgezonden tijdens Opsporing Verzocht, zijn van een bewakingscamera die in de buurt hing van de Helderseweg waar hij vorige week maandag zou hebben toegeslagen. Daar werd een wandelende vrouw door een onbekende man van achteren op de fiets benaderd en bij haar billen gepakt. Op de beelden is te zien hoe een man over de Achterstraat in de binnenstad fietst. Kort daarna is een vrouw slachtoffer van een aanranding. De dader omschrijft ze als de persoon in de video.

De politie vermoedde al dat het ging om een minderjarige, waardoor de politie hem onherkenbaar maakte. De fietser kreeg twee weken om zich te melden bij de politie.

Vorige week donderdag zou hij opnieuw hebben toegeslagen. Toen werd een hardloopster op het Haydnpad bij de billen gepakt door een man op een fiets. Daarnaast werd een andere hardloopster op woensdag op de Houtweg benaderd door een fietser die heel dichtbij kwam rijden.

Fietserik

Ook eind vorig jaar en begin dit jaar was een serie-aanrander in de omgeving van Alkmaar actief. Toen waren zo’n dertig vrouwen het slachtoffer. De politie houdt er rekening mee dat het mogelijk om dezelfde dader gaat.

De onrust in Alkmaar en omgeving is groot na een lange reeks incidenten. In de laatste maanden van vorig jaar en begin dit jaar zijn al ongeveer 30 vrouwen slachtoffer geworden, veelal in Almaar, maar bijvoorbeeld ook in het naburige Heiloo. In de eerste week van dit jaar werden vier vrouwen binnen drie dagen betast.

Nadat op 6 januari een vrouw in haar billen werd geknepen, startte de politie een klopjacht naar de ‘fietserik’, zoals de aanrander in de volksmond wordt genoemd. Medio januari werden in Opsporing Verzocht beelden van de dader getoond en ook zijn signalement.