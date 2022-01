Mona Keijzer lijstduwer bij CDA Edam-Volendam tijdens gemeenteraadsverkiezingen

Bedrijfsleven

Gisteren schreef dagblad Trouw nog dat Keijzer voorlopig even weg zou blijven uit de politiek. ,,Ik wil nu wat anders”, zegt ze in een interview met het dagblad. De oud-staatssecretaris besloot eerder niet terug te keren in de Tweede Kamer en ziet nu ook geen rol voor zich weggelegd als burgemeester. Het bedrijfsleven “is wel een optie”.



In september vorig jaar werd Keijzer ontslagen als staatssecretaris, omdat zij zich in een interview met De Telegraaf zeer kritisch uitsprak over de coronapas. Juist vanaf die dag werd die pas breder ingezet. In december mengde ze zich in het debat op het digitale congres van haar partij CDA. In januari kwam er een zetel vrij in de Kamer waar Keijzer, omdat zij op de CDA-lijst stond, recht op had. Ze besloot niet opnieuw de Kamer in te gaan, onder meer omdat de parlementaire pers volgens haar “alleen geïnteresseerd is in onenigheid”.