Mona Keijzer verkozen in gemeenteraad Edam-Volendam

Politie op zoek naar weggelopen baasje van hond die yorkshire­ter­riër doodbeet in Enkhuizen

De politie is op zoek naar het baasje van een grote zwarte hond die een andere hond doodbeet, gistermiddag in Enkhuizen. Het baasje had de hond niet aangelijnd en ging er na het incident vandoor zonder contactgegevens achter te laten.

15 maart