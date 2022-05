Monteur gewond door brand in elektriciteitshuisje Amstelveen

Politie geeft beelden dader steekinci­dent Alkmaar vrij: wie weet waar hij is?

De politie Alkmaar is op zoek naar de dader van het steekincident in oktober 2021. Een 30-jarige man raakte hierbij gewond en is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld. De dader is vastgelegd op camerabeeld, waarmee de politie nu zijn verblijfplaats hoopt te achterhalen.

25 mei