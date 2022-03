N241 bij Schagen tijdelijk afgesloten door verkeersongeval, geen gewonden

Nieuws Ex-‘lachgasko­ning’ slaat met Biro over de kop en moet naar ziekenhuis

Deniz Üresin, lijsttrekker van de Feestpartij en voormalig zelfverklaard lachgaskoning, is gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Zijn Biro sloeg zaterdagnacht rond 02.30 uur over de kop op de Vlaardingenlaan in Nieuw-West, bevestigt zijn management.

