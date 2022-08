Naar zee! Dit is de dichtstbijzijnde strandslag vanuit Haarlem

Ga je bepakt en bezakt naar het strand? Dan is het ’t makkelijkst om met de auto te gaan. De strandslag die volgens Google Maps qua tijd het dichtst bij het centrum van Haarlem ligt, is Bloemendaal aan Zee. Deze strandslag ligt op 8,6 kilometer afstand en daar rijd je gemiddeld een kwartiertje over met de auto. Ga je fietsen? Dan een half uur. Woon je in het Haarlemmerhoutkwartier, dan is Zandvoort het dichtstbijzijnde strand. Over 8,9 kilometer doe je dan ook een kwartier (met de auto).