Natuurorganisaties verliezen opnieuw zaak over fanzone circuit Zandvoort

Raad van State neemt tijdelijk besluit over Circuit Zandvoort

De Raad van State besluit vandaag of de natuurvergunning van het circuit van Zandvoort tijdelijk wordt opgeschort. Milieuorganisaties gingen in hoger beroep, nadat de rechtbank in Haarlem in april hun bezwaren tegen het circuit ongegrond had verklaard. Als de vergunning wordt geschorst, is het mogelijk dat de Grand Prix van de Formule 1 op Zandvoort in september niet doorgaat. Een definitieve uitspraak over de natuurvergunning volgt in 2023.

2 augustus