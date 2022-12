Nederlanders grijpen naast milieuprijzen prins William, gemeente Amsterdam loopt miljoen mis

De Nederlandse organisaties noemden het vooraf ‘een grote eer’ dat ze genomineerd waren. The Great Bubble Barrier voorkomt met een gordijn van luchtbellen zoveel mogelijk dat plastic van de rivier of gracht in de zee belandt. Meer dan 80 procent van het drijvende plastic wordt tegengehouden door het bellenscherm en komt in de opvangbakken terecht. Het bedrijf verloor in de categorie ‘oceanen nieuw leven in blazen’ van een Australisch project dat inheemse vrouwen moet betrekken bij het behouden van de koraalriffen.