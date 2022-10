Nederlandse clubs houden het droog in Europese wedstrijden: zonnig en helder weer voor AZ

Twee mensen positief getest op apenpokken­vi­rus, een uit Noord-Hol­land of Flevoland

Twee mensen (waarvan een woonachtig in Noord-Holland of Flevoland) zijn in de afgelopen week positief getest op het apenpokkenvirus. Dat is het laagste aantal sinds het virus in mei in Nederland opdook. In totaal heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nu 1221 besmettingen met het virus in Nederland vastgesteld.

6 oktober