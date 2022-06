Noord-Holland Noord wil statushouders in plaats van asielzoekers

Indebuurt Haarlem Deze restau­rants in Haarlem zijn nu in het bezit van een Michelin­ster

Twee maanden later dan gepland, maar het is eindelijk zover: de Michelinsterren van 2022 zijn uitgereikt. Ieder jaar bekroont Michelin de restaurants die volgens hun als beste uit de bus komen met één of meerdere sterren. Deze restaurants in Haarlem kregen een ster.

1 juni