Noord-Hollanders vast na beschieting Rotterdamse coffeeshop

Bij de beschieting vielen geen gewonden. Er zijn kogelinslagen in de gevel en een huls gevonden. Ook vond de politie in de omgeving van de coffeeshop een vuurwapen.

Later in de nacht is een bij de schietpartij weggereden auto aan de kant gezet. De bestuurder, een 19-jarige man uit Haarlemmermeer, is aangehouden. Over het motief van de beschieting is nog niets bekend.