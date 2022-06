Noord-Hollandse boeren alvast in actie met verlichte tractoren

De actie was bedoeld om de landelijke manifestatie die in Stroe (Gelderland) wordt gehouden “nog meer in de schijnwerpers te krijgen”. Net als boeren in veel andere regio’s zijn de deelnemers aan de actie in Schermerhorn niet te spreken over de kabinetsplannen om de hoeveelheid stikstof die in de natuur terechtkomt drastisch te verminderen. Op Facebook spreekt de lokale actiegroep ‘Boeren in actie Noord-Holland’ over “het uitroeien van de boer”.