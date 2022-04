NS rijdt met langere en extra treinen op Koningsdag

Tata Steel komt met plan voor groene staalpro­duc­tie

Tata Steel wil in 2030 minstens 30 procent minder broeikasgassen uitstoten. In het klimaatplan dat de staalfabriek maandag overhandigt aan Milieudefensie staat dat het bedrijf in 2035 de uitstoot met 75 procent wil terugbrengen. In 2050 wil Tata het staal compleet CO2-neutraal produceren.

