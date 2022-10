NS vreest meer verschraling dienstregeling door personeelstekort

Volgens Groenewegen wordt “met man en macht” gewerkt aan het terugdringen van het personeelstekort, maar staan er “alsnog 2200 vacatures” open. Groenewegen zegt met het personeel, de vakbonden en ondernemingsraden in gesprek te gaan en “geen onderwerp” uit de weg te gaan. ,,We hebben geen tijd te verliezen. Want als we zo doorgaan, moeten we wellicht besluiten om onze dienstregeling nog verder af te schalen.” Dat noemt hij “onwenselijk”.

In de toespraak voor het NS-personeel zei Groenewegen ook dat het spoorbedrijf in coronatijd veel heeft gevraagd van het personeel en dat de buffer weg is.

Groenewegen uitte in zijn toespraak ook kritiek op de overheid en het Programma van Eisen voor de voorwaarden waarop NS vanaf 2025 treinen mag laten rijden. Zo wil de overheid bijvoorbeeld de hogesnelheidslijnen naar internationale bestemmingen zoals Berlijn en Londen “aan de markt weggeven” en “nog meer binnenlandse lijnen van ons hoofdrailnet afknippen”, aldus Groenewegen, die het “niet te volgen” noemt. “Het doemscenario van een groot commercieel experiment op het spoor wordt steeds waarschijnlijker”, aldus de topman.

Personeelsgebrek

De NS liet eerder weten in 2023 fors te moeten snijden in het treinaanbod vanwege het personeelsgebrek. Ook wil het een tiende minder treinen laten rijden dan in 2019, het laatste jaar voor corona. De dienstregeling gaat in december in, maar vanaf september zijn al stapsgewijs aanpassingen gedaan. Reizigersorganisatie Rover vindt dat de NS te makkelijk kiest voor het schrappen van treinen om het personeelstekort aan te pakken en dat de spoororganisatie meer kan doen.