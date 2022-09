OM eist 10 jaar cel en tbs voor doodschieten Lauranio Bronne (22) uit Assendelft

De drie verdachten verklaarden donderdag in de rechtbank in Amsterdam uitgebreid over de dood van ‘Lau’, maar hun verklaringen lopen uiteen. Hamid B. (29) uit Amsterdam zegt dat Lauranio per ongeluk is doodgeschoten in een bestelbus bij het station in Assendelft, nadat hij zelf zijn mond over de loop van het wapen zou hebben gebracht.

B. zei dat hij bedreigd werd door Lauranio en zijn familie en wilde die bedreigingen stoppen door zelf met een wapen te dreigen. Dat deed hij ‘s nachts in de bus van zijn vriend en medeverdachte Justin D. (22), waarmee ze die avond twee lachgastanks hadden bezorgd in Assendelft.

,,Het duurde niet lang voordat ik het wapen trok, uit mijn jaszak. Ik hield de vinger op de trekker. En ik had het wapen doorgeladen en hield het richting zijn hoofd”, vertelde B. ,,Hij riep ‘schiet dan, schiet dan’. Hij boog voorover en deed zijn mond over het wapen. En toen is het afgegaan.” B. ontkent de trekker te hebben overgehaald. De officier van justitie vindt dit ongeloofwaardig en gaat ervan uit dat B. heeft geschoten met zijn eigen wapen.

Justin D. en Jahmal N. zeggen het wapen niet te hebben gezien, terwijl B. verklaart dat het wapen van D. was, die hem na het mondschot het wapen zou hebben afgenomen. Ook verklaren ze niet eensgezind over hoe ze ‘s nachts het lichaam in het buitengebied van Amsterdam-West hebben achtergelaten. Zo zegt B. dat de twee anderen het lichaam naar een sloot hebben gesleept, terwijl de medeverdachten vertelden dat ze het lichaam met zijn drieën droegen.

Een voorbijganger vond het lichaam de volgende ochtend op vrijdag 12 maart. De verdachten bevonden zich op dat moment in een hotel in Antwerpen, waar ze kleren gingen wassen in een wasserette en nieuwe kleren kochten. De telefoon van het slachtoffer gooiden ze weg. Het paspoort zou in de hotelkamer zijn verbrand.

De advocaten van de verdachten houden vrijdag op de tweede zittingsdag hun pleidooien.